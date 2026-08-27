Полиция Берлина бьет тревогу — 40% соискателей проваливают экзамен по немецкому языку

Президент полиции Берлина Барбара Словик Майзель сообщилп, что ее ведомство испытывают серьезные кадровые проблемы. Все труднее находить кандидатов, имеющих необходимый для работы в правоохранительных органах уровень немецкого.

«Проблема не в том, что желающих нет, а в том, что они не подходят. Нам приходится бороться за каждого подходящего кандидата – подчеркиваю это слово. 40% соискателей не могут сдать экзамен на знание языка. Но мы не можем снижать стандарты», – сообщила она rbb24.

«Мы должны объяснять людям, что делаем, понимать юридическую основу этих действий – это требуется и от новобранцев. Мы составляем документацию, пишем отчеты. Так что это базовые требования», – сказала она.

В публикации подчеркивается: недостаточное знание немецкого встречается у представителей разных общин.

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