 

На севере Франции россиянин протаранил автобусную остановку, есть жертвы

27.08.2026, 11:15, Разное
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Два человека погибли в расположенном на северо-западе Франции городе Кан поздним вечером 26 августа, когда автомобиль врезался в людей, находившихся на автобусной остановке. По меньшей мере 10 человек пострадали, состояние семи из них критическое.

Водитель задержан. Это 26-летний житель России, известный полиции за нарушения правил дорожного движения, пишет France 24. Первоначально он смог скрыться, но его удалось остановить после погони, в 20 километрах от города.

Погибшим от 17 до 40 лет. Начато следствие по статьям об убийстве и нападении при отягчающих обстоятельствах. Согласно первоначальным выводам, инцидент не имеет террористической подоплеки.


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