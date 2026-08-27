На севере Франции россиянин протаранил автобусную остановку, есть жертвы

Два человека погибли в расположенном на северо-западе Франции городе Кан поздним вечером 26 августа, когда автомобиль врезался в людей, находившихся на автобусной остановке. По меньшей мере 10 человек пострадали, состояние семи из них критическое.

Водитель задержан. Это 26-летний житель России, известный полиции за нарушения правил дорожного движения, пишет France 24. Первоначально он смог скрыться, но его удалось остановить после погони, в 20 километрах от города.

Погибшим от 17 до 40 лет. Начато следствие по статьям об убийстве и нападении при отягчающих обстоятельствах. Согласно первоначальным выводам, инцидент не имеет террористической подоплеки.

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