 

Армия США заключила соглашения до 2,2 миллиарда долларов на ядерные микрореакторы для пяти военных баз

27.08.2026, 11:00, Разное
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Поставки установок станут частью программы Janus, которая предусматривает, что на военные объекты установят малые ядерные реакторы. Средства на реализацию проекта армия выделила совместно с подразделением Defense Innovation Unit (DIU) — агентством Министерства обороны США, отвечающим за исследования и разработку новых технологий, которые используют в обороне.

В общей сложности компании должны построить и ввести в эксплуатацию более 20 ядерных микрореакторов. Среди отобранных поставщиков — Antares Nuclear, BWXT Advanced Technologies, General Atomics Electromagnetic Systems, Radiant Industries и Westinghouse Government Services. Согласно планам американской армии, первый реактор на военном объекте должен заработать к сентябрю 2028 года.

Одним из крупнейших контрактов стало соглашение с Radiant, которая разрабатывает переносные ядерные микрореакторы. Армия США заключила с этой компанией соглашение на 750 миллионов долларов, по которому та должна разработать и развернуть 15 ядерных микрореакторов Kaleidos. Поставить реакторы должны к 2030 году.

Kaleidos — микрореактор мощностью один мегаватт, который можно транспортировать в удаленное место, подключать непосредственно у заказчика и использовать как автономную электростанцию. Он оснащен системой пассивной безопасности и после подключения может работать без дозаправки до пяти лет. Расчетный срок его эксплуатации — 20 лет.

По словам главного коммерческого директора Radiant Майка Старретта, микрореакторы, которые компания разработает для армии, будут иметь такую же конструкцию, как установки коммерческих заказчиков. Он отметил, что использование реакторов на военных объектах подтвердит надежность технологии и подготовит ее к коммерческому применению. Кроме того, более массовый выпуск снизит стоимость реакторов, что позволит государству закупать больше установок.

Для работы Kaleidos, в отличие от традиционных атомных объектов, не нужны длительная подготовка площадки и сложная инфраструктура. Компактную установку поставляют в готовом корпусе. По утверждению компании, микрореактору не нужна вода для охлаждения. Отработавшее ядерное топливо также не будет храниться на территории заказчика. Radiant обещает хранить его на собственных объектах. Также компания берет на себя заправку и обслуживание реакторов.

Kaleidos сейчас тестируют на испытательной площадке DOME Национальной лаборатории Айдахо. Эта площадка считается одним из самых строгих испытательных центров США для малых модульных реакторов. Radiant после конкурсного отбора получила у Министерства энергетики эксклюзивный доступ к объекту на год.


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