Хомяк, воскрешённый нейросетью, погиб в результате несчастного случая спустя три часа

Эксперимент по цифровому воскрешению домашнего питомца, проведённый в одной из московских биотех-лабораторий, завершился трагически: хомяк, восстановленный при помощи нейросети, погиб через три часа после возвращения. Животное, едва оказавшись в знакомой клетке, повторило маршрут, записанный ещё при жизни, но не учло, что за время его отсутствия рядом появился аквариум.

Разработчики утверждают, что хомяк вёл себя «пугающе аутентично»: бегал по кругу, прятал корм в щёки и дважды укусил лаборанта, словно мстя за месяцы, проведённые в архиве. При этом полностью восстановить инстинкт самосохранения не удалось – нейросеть интерпретировала его как «шум», мешающий воспроизведению поведенческих паттернов, и отбросила в пользу чистоты эксперимента. В итоге хомяк был воскрешён, признан функционально соответствующим оригиналу и почти сразу утрачен. Команда уже принесла извинения заказчику и предложила повторное воскрешение по скидке – теперь с обучением на роликах, где грызун не приближается к краям поверхностей.

«Мы недооценили, насколько сильно реальность отличается от датасета, – прокомментировал руководитель проекта Артемий Зубов. – В исходных данных не было аквариума, потому что при жизни хомяк его не застал. А значит, для него это был новый объект, который нейросеть классифицировала как «декоративный элемент без угрозы». С точки зрения алгоритма всё прошло штатно: хомяк воспроизвёл заложенную траекторию, а то, что она привела к повторной гибели, – это уже проблема реального мира, который слишком быстро меняется».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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