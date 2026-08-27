 

Польская «вампирша» XVII века добавила ученым новых загадок

27.08.2026, 13:03, Разное
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Исследователи из Университета Николая Коперника признали бессилие науки перед загадкой «вампирши из Пиня», если не считать самой прозаической версии – что никакой тайны тут вовсе нет. Изучение останков в странной могиле продолжалось довольно долго и не дало никаких ключей к пониманию того, почему молодую девушку похоронили как «вампира». А именно, с замком на пальце ноги и серпом лезвием к шее.

«Вампиршу», которую местные ласково прозвали Зосей, нашли в могиле № 75 в 2022 году на кладбище города Пинь в северо-центральной Польше. Помимо замка и 36-см серпа в могиле найдены остатки декоративной ленты, сплетенной из золотых и серебряных нитей и шелка. Расположение предметов не предполагает иного толкования, кроме как символического препятствия для умершей восстать из могилы.

Зося умерла в возрасте 17-19 лет, но от чего – до сих пор непонятно. Во всяком случае, на ее теле не найдено следов ни травм, ни болезней. А еще ученые обратили внимание на два важных факта. Во-первых, само кладбище не отмечено на картах и не упоминается в документах. Во-вторых, на местных могилах нет религиозных символов. Что в контексте социальной обстановки XVII века указывает на некрополь изгоев – бродяг, еретиков, сирот, некрещеных младенцев и самоубийц.

Сегодня под «вампиром» мы понимаем восставшего мертвеца с мистическими способностями, но в прошлом этот термин применялся практически к любой фигуре, которая могла вызывать сверхъестественный страх. И связь с потусторонними силами была вовсе не обязательным условием — как и способность воскресать из мертвых. Скорее, такие «антивампирские» могилы создавались с целью разделить захоронения «своих» и «чужих», создать защиту от тех, кого при жизни по каким-то причинам боялись и бездоказательно обвиняли в своих бедах. Потому что, если бы доказательства были, Зосю просто казнили бы по закону и похоронили как всех.Источник &#8212 Phys.org


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