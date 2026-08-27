«Кому должен, всем прощаю»: Дональд Трамп своим указом обнулил госдолг США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о полном списании всего американского госдолга – теперь федеральное правительство может не возвращать 40 триллионов долларов и «заняться наконец развитием национальной экономики».

«Кому должен, всем прощаю. Мы должны развивать свои производства, а не платить проценты по бумагам, которые были оформлены ещё в прошлом веке. Америка снова стала великой, теперь навсегда», – сказал Трамп.

Хозяин Белого дома пообещал создать новую систему выпуска ценных бумаг казначейства США, которая обеспечит «справедливое распределение прибыли и рисков для всех участников сделки». При этом Трамп потребовал от журналистов и блогеров не называть отказ Вашингтона платить по долгам дефолтом.

«Это новая экономическая реальность. Кто будет клеветать на нашу страну, попадёт под санкции», – написал президент в своём X (бывший Twitter)

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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