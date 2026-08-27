Глава СВР РФ подтвердил, что встретился с директором ЦРУ

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что провел встречу с посетившим Москву директором ЦРУ США Джоном Рэтклиффом. «Встреча состоялась, в этом нет ничего необычного», – заявил он.

«В практике деятельности специальных служб встречи руководителей, личные встречи или в формате онлайн, – часть нашей работы. Должен вам сказать, что я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшая встреча с Джоном Рэтклиффом – это рабочий формат», – заявил Нарышкин.

Ранее сообщалось, что целью неожиданного визита директора ЦРУ в Москву 25 августа была передача российскому руководству предупреждения Вашингтона о недопустимости нападения на страны NATO. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, проинформированные о содержании поездки. Авторы публикации – Лара Селигман, Александр Уорд и Джош Доуси.

По данным WSJ, визит состоялся после получения американской разведкой новых оценок, согласно которым президент РФ Владимир Путин в ближайшие несколько лет может попытаться проверить решимость NATO с помощью ограниченной атаки на одну из стран альянса. В опубликованном ранее материале издание отмечало, что рассматриваемые разведкой сценарии варьируются от кибератаки до небольшого наземного вторжения. Среди наиболее вероятных направлений называются страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония.

По данным Politico, еще одной темой переговоров стал Иран: Рэтклифф оказывал давление на российскую сторону, добиваясь сокращения военной и экономической помощи Тегерану. РФ остается одним из важнейших партнеров Ирана и, по данным американских СМИ, предоставляла Тегерану разведывательную информацию о расположении американских военных объектов на Ближнем Востоке.

Это был первый известный визит Рэтклиффа в Россию после назначения директором ЦРУ и первый визит главы американской разведки в Москву с ноября 2021 года. Тогда директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в российскую столицу, чтобы предупредить руководство РФ о последствиях вторжения в Украину, если оно будет осуществлено.

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