 

В оккупированном Бердянске пенсионерка осуждена на 14 лет за денежный перевод украинской армии

27.08.2026, 13:15, Разное
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В оккупированном Россией Бердянске приговорена к 14 годам лишения свободы 74-летняя женщина, которая в 2024 году пожертвовала Вооруженным силам Украины 1500 гривен – около 33 долларов.

В 2023 году пожилая женщина получила гражданство России, суд квалифицировал ее действия как государственную измену. Согласно следствию, денежный перевод, выполненный через приложение одного из украинских банков, причинил ущерб безопасности России.

Также отмечается, что «после начала специальной военной операции у подсудимой сформировалось устойчивое негативное отношение к представителям российских государственных органов власти».


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