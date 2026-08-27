 

В Санкт-Петербурге при взрыве автомобиля погиб подполковник армии РФ

27.08.2026, 12:45, Разное
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Утром 27 августа в Пушкинском районе Санкт-Петербурга взорвался автомобиль военнослужащего. Как пишет «Фонтанка», за рулем находился подполковник войск ВВС и ПВО, который погиб на месте. Его жена, находившаяся в машине, была госпитализирована, врачи борются за ее жизнь.

Взрыв произошел на Колпинском шоссе в районе Славянки, возле дома №18. По предварительным данным издания, автомобиль взорвался после того, как водитель начал отъезжать от дома. «Фонтанка» пишет, что в машине могло сработать самодельное взрывное устройство. Очевидцы рассказывали о сильном хлопке и темном дыме.

Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу подтвердило гибель одного человека и госпитализацию женщины, сообщив о возбуждении уголовного дела.

Официально версия о подрыве и личность погибшего пока не подтверждены.


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