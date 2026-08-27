 

Умер Ратко Младич, осужденный за геноцид в Сребренице

27.08.2026, 15:45, Разное
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Умер бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, приговоренный к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях. Ему было 83 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

Младич находился в следственном изоляторе в Гааге. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных во время войны в Боснии в 1992-1995 годах.

В частности, суд признал Младича ответственным за массовое убийство в Сребренице в июле 1995 года, когда были убиты более восьми тысяч боснийских мусульман – мужчин и мальчиков. В 2021 году апелляционная инстанция оставила пожизненный приговор в силе.

В последние годы Младич тяжело болел. Его семья и адвокаты неоднократно добивались досрочного освобождения по состоянию здоровья, однако суд им отказывал.


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