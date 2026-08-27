Женщина родила близнецов после того, как суррогатное материнство совпало с ее беременностью

В Квинсленде произошёл крайне редкий случай: женщина, участвовавшая в программе суррогатного материнства, одновременно вынашивала двух детей, зачатых по-разному. Один ребёнок появился после переноса эмбриона другой семейной пары, а второй был зачат естественным путём, пишет The Guardian.

Мальчик и девочка родились в ноябре 2025 года в один день с помощью кесарева сечения. При этом девочка является биологическим ребёнком пары, которая воспользовалась услугами суррогатной матери, а мальчик – её собственным биологическим ребёнком от партнёра.

История началась весной 2025 года. Пара не могла иметь ребёнка естественным путём: у женщины не было матки. Через общих знакомых они познакомились с девушкой, у которой уже было пятеро детей и она согласилась стать суррогатной матерью.

В апреле ей перенесли эмбрион, созданный из генетического материала будущих родителей. Однако примерно через две недели УЗИ показало, что женщина беременна двойней. Позднее генетические исследования установили, что дети имеют разных биологических родителей. Девочка была зачата в результате процедуры ЭКО, тогда как мальчик был зачат естественным путём примерно в тот же период. По словам суда, появление второго ребёнка не планировалось, однако его родители подчёркивали, что он был желанным и любимым.

После рождения дети стали жить в разных семьях – каждый со своими биологическими родителями. Однако необычная ситуация создала юридическую проблему: законодательство Квинсленда о суррогатном материнстве предусматривает особые правила для близнецов. Согласно закону, суд не может передать родительские права только на одного из детей, если речь идёт о «родных братьях и сёстрах, родившихся в результате одной беременности». Если близнецы появились в рамках суррогатной беременности, решение о родительстве должно распространяться на обоих детей и на одних и тех же предполагаемых родителей.

Поэтому суду пришлось определить, можно ли считать этих детей «родными братьями и сёстрами» с точки зрения закона. Судья пришла к выводу, что в данном случае дети действительно являются близнецами с точки зрения беременности, но юридически не подпадают под определение «birth siblings», поскольку их биологическое происхождение различается. Это позволило суду официально признать родителями девочки пару, которая заключила соглашение о суррогатном материнстве, а мальчика – его биологических родителей.

При этом обе семьи заявили, что хотят сохранить связь между детьми. Независимый консультант, привлечённый для подготовки отчёта суду, отметил, что факт совместного рождения может иметь для близнецов важное эмоциональное и психологическое значение даже несмотря на то, что они растут в разных семьях.

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