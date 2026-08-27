Персональная ветряная турбина Ventyra R1 может уместиться в рюкзаке

Компания DIY Electronics из Денвера запустила стартап под названием Ventyra R1, который за считанные дни собрал сотни пожертвований на Kickstarter. Людям очень понравилась идея носить с собой полноценный ветрогенератор для выработки бесплатного электричества при ветренной погоде. Это точно такая же турбина, как и огромные наземные установки, только маленькая и персональная – идеальный вариант для подзарядки гаджетов. Она работает хоть на природе, хоть в городе – лишь бы дул ветер.

Для ветряных турбин критически важны высота мачты и размах лопастей – чем они больше, тем эффективнее ловится ветер. Но тогда турбина перестает быть мобильной, поэтому создатели Ventyra R1 пошли другим путем – они сделали устройство складным и легким (всего 1 кг). Такой ветряк без проблем можно носить с собой и использовать практически везде, надо лишь обеспечить ему устойчивое положение, растянув мачту колышками, как палатку.

Для выработки энергии достаточно ветра скоростью всего 3 м/с. У турбины есть хвостовое оперение, поэтому она сама разворачивается по ветру для оптимального угла атаки. Номинальная мощность 50 Вт, при сильном ветре она вырастает до 75 Вт, напряжение 12 В. Электричество подается на пауэр-хаб, к которому для подзарядки можно подключить любое устройство с портом USB-C. И да, можно без проблем собрать свой личный ветровой парк из нескольких Ventyra R1, которые будут подавать энергию в единый пауэр-хаб для подзарядки еще большего количества гаджетов.

Стоимость Ventyra R1 заявлена в $179, что на фоне постоянно растущих цен на энергию и энергоносители выглядит весьма привлекательно.Источник — Ventyra

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