Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе выросло до 15

Число погибших в результате пожара на строительной площадке Амурского газохимического комплекса в Амурской области выросло до 15 человек. Как сообщила пресс-служба предприятия, среди погибших один житель РФ и 14 иностранных граждан (судя по предыдущим сообщениям, граждан Китая). Все они были сотрудниками подрядных организаций.

В больницах остаются 39 пострадавших. Девять из них были доставлены в Москву для лечения в федеральных медицинских центрах. Ранее сообщалось, что за медицинской помощью после пожара обратились 152 человека.

Пожар начался утром 25 августа на строящемся Амурском ГХК недалеко от города Свободный. По данным предприятия, очаг находился на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, где в тот момент проводились пусконаладочные работы. Персонал, не участвовавший в ликвидации аварии, был эвакуирован; основное оборудование комплекса, как считает компания, не пострадало.

МЧС сообщало, что после локализации пожара специалисты проводили контролируемое выжигание остатков технологических газов. Превышения допустимых концентраций вредных веществ в районе предприятия и в жилой зоне Свободного зафиксировано не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Официальная причина аварии пока не установлена. В первые часы после ЧП распространялись версии о взрыве и последующем возгорании на участке пиролиза, однако МЧС, СК и руководство комплекса эти версии не подтверждали.

Амурский газохимический комплекс строится примерно в 15 км от Свободного. Проект реализуют российский СИБУР, которому принадлежит 60%, и китайская Sinopec с долей 40%. Предприятие должно стать одним из крупнейших в мире производителей полиэтилена и полипропилена с проектной мощностью до 2,7 миллионов тонн продукции в год. Ввод комплекса в эксплуатацию планировался на 2027 год.

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