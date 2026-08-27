 

Во Франции расследуют наезд автомобиля на людей в Кане, задержан россиянин

27.08.2026, 16:45, Разное
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Во Франции продолжается расследование наезда автомобиля на людей, находившихся на автобусной остановке в Кане. В результате погибли два человека, еще девять пострадали.

Инцидент произошел вечером 26 августа. Водитель после наезда скрылся. Его задержали примерно в 20 километрах от Кана.

Подозреваемый – 26-летний житель РФ чеченского происхождения, легально проживающий во Франции. Ранее он не был судим и не попадал в поле зрения спецслужб.

По версии следствия, незадолго до происшествия мужчина поссорился с несколькими людьми недалеко от вокзала. Затем он сел в машину, вернулся к месту конфликта и въехал в стоявших на остановке людей.

По информации La Dépêche, в результате наезда погибли граждане Афганистана. Среди пострадавших есть граждане Франции, Египта, Бангладеш и Судана.

Расследование ведется по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном причинении вреда с использованием оружия. В данном случае в качестве оружия рассматривается автомобиль.

В прокуратуре заявили, что террористических мотивов у задержанного не было обнаружено.


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