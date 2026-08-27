 

Через четверть века после терактов 11 сентября назначена дата суда над их организатором

27.08.2026, 17:45, Разное
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Военный суд США назначил на 5 июня 2028 года начало процесса над Халидом Шейхом Мохаммадом, гражданином Пакистана, которого называют главным организатором терактов 11 сентября 2001 года, и тремя его сообщниками.

Прокуратура предлагала начать суд в январе 2027 года. Как отмечает в решении военный судья подполковник Майкл Шрама, отсрочка позволит урегулировать процессуальные разногласия. СМИ отмечают, что, прежде всего, речь идет о законности использования свидетельств, полученных под пытками.

Мохаммад, джихадист кувейтского происхождения, обвиняется в разработке плана угона самолетов с целью нанесения ударов по стратегическим объектам США и осуществлении руководства террористической акцией, унесшей жизни почти 3000 человек. Другие обвиняемые – Валид бин Аташ, Абдул-Азмз Али и Мустафа Хаусауи.

Террористы многие года содержатся в специальной тюрьме на базе «Гуантанамо» на Кубе, а до этого – в тюрьмах Польши и Румынии. Там не действует американское законодательство, что позволяет применять к заключенным жесткие меры физического и психологического воздействия.

Судебное рассмотрение в прошлом уже переносилось, а в 2025 году федеральный апелляционный суд отклонил соглашение, в рамках которого Мохаммад признавал себя виновным и приговаривался к пожизненному заключению, избежав казни.


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