В Стерлитамаке нашли восьмиклассника, отменившего концерт Канье Уэста «звонком из Кремля»

В Стерлитамаке нашли восьмиклассника, едва не сорвавшего концерт Канье Уэста. Оказалось, что юноша глубоко презирает хип-хоп и поэтому решил устроить пранк, чтобы не допустить приезда американского исполнителя.

Юноша дозвонился до «Газпром Арены», представился высокопоставленным чиновником из Москвы и в ходе двухминутного разговора убедил администрацию отменить концерт.

«Сложнее всего было не говорить прямо, что концерта не должно быть, потому что рэп – это кал. Пришлось несколько дней смотреть телевизор с бабушкой, чтобы понять, как разговаривают чиновники», – рассказал он журналистам.

Молодого человека вскоре доставили в отдел по делам несовершеннолетних и вызвали его родителей. Там оказалось, юноша предусмотрительно записал сразу несколько видео с извинениями – как он сам объяснил, «не было сомнений, что это пригодится». Какие ещё меры воздействия могут быть предприняты к нему и его семье, пока не сообщается.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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