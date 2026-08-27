Фиолетовая неткань спасает от перегрева лучше белой одежды

Команда китайских и австралийских инженеров разработала метод электропрядения термопластичных полиуретановых волокон для получения аналога ткани, но с невозможными для текстиля свойствами. А именно – новая «неткань» имеет ярко-фиолетовый цвет, но при этом отражает солнечный свет и тепло гораздо лучше традиционных белых материалов. В перспективе это позволит делать самоохлаждающуюся одежду и другие покрытия для спасения от жары.

Основой нового материала является ZIF-6, металлоорганический каркас на базе кобальта. Он поглощает свет только в оптическом диапазоне и обладает высокой степенью отражения в ближнем инфракрасном диапазоне. Также, ZIF-6 излучает значительное количество радиации в среднем инфракрасном диапазоне, что помогает ему отводить тепло, а не накапливать его.

Полученный материал отражает почти 88 % падающего солнечного света, излучая при этом чуть более 96 % света в среднеинфракрасном диапазоне. То есть, практически не нагревается под солнечными лучами, благодаря чему в полевых экспериментах температура под образцом неткани была на 5,6 градусов ниже, чем у окружающего пространства. Для сравнения, защита из обычной ткани или пластика белого цвета дает снижение только на 3,1 градуса.

Следует отметить, что новинка не потеряла своих свойств даже после 50 циклов стирки. А что касается фиолетового цвета – это ограничение не сложно будет обойти в будущем по мере развития технологии металлоорганических каркасов из разных веществ.Источник — Adelaide University

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