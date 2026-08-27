 

Фиолетовая неткань спасает от перегрева лучше белой одежды

27.08.2026, 12:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Команда китайских и австралийских инженеров разработала метод электропрядения термопластичных полиуретановых волокон для получения аналога ткани, но с невозможными для текстиля свойствами. А именно – новая «неткань» имеет ярко-фиолетовый цвет, но при этом отражает солнечный свет и тепло гораздо лучше традиционных белых материалов. В перспективе это позволит делать самоохлаждающуюся одежду и другие покрытия для спасения от жары.

Основой нового материала является ZIF-6, металлоорганический каркас на базе кобальта. Он поглощает свет только в оптическом диапазоне и обладает высокой степенью отражения в ближнем инфракрасном диапазоне. Также, ZIF-6 излучает значительное количество радиации в среднем инфракрасном диапазоне, что помогает ему отводить тепло, а не накапливать его.

Полученный материал отражает почти 88 % падающего солнечного света, излучая при этом чуть более 96 % света в среднеинфракрасном диапазоне. То есть, практически не нагревается под солнечными лучами, благодаря чему в полевых экспериментах температура под образцом неткани была на 5,6 градусов ниже, чем у окружающего пространства. Для сравнения, защита из обычной ткани или пластика белого цвета дает снижение только на 3,1 градуса.

Следует отметить, что новинка не потеряла своих свойств даже после 50 циклов стирки. А что касается фиолетового цвета – это ограничение не сложно будет обойти в будущем по мере развития технологии металлоорганических каркасов из разных веществ.Источник &#8212 Adelaide University


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

27.08 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1646-й день войны

27.08 / Пение птиц перестало успокаивать людей, когда рядом шумели машины

27.08 / Зеленский ответил Нетаниягу — «Наши страны тесно связаны, мы рады расширить сотрудничество»

27.08 / Дым от лесных пожаров изменил химический состав дождя и принес почве больше питательных веществ

27.08 / Хомяк, воскрешённый нейросетью, погиб в результате несчастного случая спустя три часа

27.08 / На севере Франции россиянин протаранил автобусную остановку, есть жертвы

27.08 / Армия США заключила соглашения до 2,2 миллиарда долларов на ядерные микрореакторы для пяти военных баз

27.08 / Арестован бывший президент Армении Роберт Кочарян

27.08 / В России введут послеобеденный сон для чиновников и депутатов

27.08 / Полиция Берлина бьет тревогу — 40% соискателей проваливают экзамен по немецкому языку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике