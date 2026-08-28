 

Словения заблокировала осуждение Евросоюзом строительства в зоне Е1

28.08.2026, 6:45, Разное
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Попытка согласовать единогласное осуждение Европейским союзом израильского строительства в зоне Е1 между Маале-Адумим и Иерусалимом была заблокирована Словенией, пишет EUObserver.

Согласно изданию, при новом правительстве во главе с Янезом Яншей Словения, при предыдущем правительстве бывшая одним из наиболее ярых критиков Израиля, заняла место Венгрии, которая после ухода Виктора Орбана отошла от активной произраильской позиции.

В свете отсутствия необходимого единогласного утверждения, заявление с осуждением было ограничено офисом верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас.


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