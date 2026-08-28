 

В США одобрили первый в своем классе RAS-ингибитор при метастатическом раке поджелудочной железы

28.08.2026, 7:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Аденокарцинома — один из самых опасных типов рака поджелудочной железы, на который приходится от 90% до 95% всех диагностируемых случаев. Ежегодно только в США этот диагноз слышат приблизительно 67 тысяч человек.

На долю этой болезни приходится лишь около 3% всех выявляемых онкологических заболеваний, однако она уносит несоразмерно много жизней. Причина в том, что опухоль долгое время развивается скрытно, диагностируется на позднем сроке, а традиционные методы лечения против нее исторически показывали крайне низкую эффективность.

В основе новой разработки лежит воздействие на так называемый белок RAS. Десятилетиями в онкологии этот белок считали «неуловимым» и неприступным для лекарств.

В нормальном состоянии он работает как молекулярный переключатель, помогая клеткам правильно расти и делиться. Однако при мутации этот «переключатель» заклинивает в положении «включено», заставляя клетки бесконтрольно размножаться и формировать злокачественные опухоли. Мутации в генах RAS встречаются у большинства больных раком поджелудочной железы, поэтому создание ингибитора (вещества, блокирующего этот поломанный белок) стало настоящим научным прорывом.

«Расонк» — так назвали новое лекарство — разработала биотехнологическая компания Revolution Medicines, его выпускают в форме таблеток для ежедневного приема. Медикамент уже одобрили для взрослых пациентов с метастатическим раком, которые прошли хотя бы один курс системной химиотерапии или не могут перенести ее из-за слабого здоровья.

Биологи научились выявлять место опухоли в теле по одной капле крови Американские ученые представили, можно сказать, революционный метод обнаружения места опухоли в теле человека по всего лишь одной капле крови. Методика сможет спасти множество онкобольных. naked-science.ru

Высокую эффективность препарата подтвердили клинические испытания, в которых участвовали 500 человек. Результаты показали двукратное преимущество перед существующими методами: медиана общей выживаемости у пациентов, принимавших «Расонк», составила 13,2 месяца, тогда как на стандартной химиотерапии этот показатель не превышал 6,7 месяца. Регулятор присвоил препарату статусы «прорывная терапия» и «орфанное лекарство» (средства для лечения редких и угрожающих жизни заболеваний).

Во время исследований ученые также зафиксировали основной спектр побочных эффектов. Чаще всего у пациентов наблюдались кожная сыпь, диарея, воспаление слизистой оболочки рта (стоматит), тошнота, боли в животе, утомляемость, отеки и кровотечения. Тем не менее специалисты подчеркнули, что появление такого препарата дает реальный шанс на продление жизни людям с диагнозом, который прежде считался практически безнадежным.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.08 / Словения заблокировала осуждение Евросоюзом строительства в зоне Е1

28.08 / Последствия наводнений на границе Непала и Китая — почти 500 погибших, более 1000 пропавших

28.08 / Трамп об Иране — «Я не хочу встречаться с ними, это они умоляют заключить сделку»

27.08 / «Жаль, что Гитлер не закончил начатое» — во Франции арестован ирландец, угрожавший еврейской паре

27.08 / Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка»

27.08 / Состояние здоровья короля Норвегии стало крайне тяжелым, телеканалы изменили сетку вещания

27.08 / ФНС обложит НДФЛ переводы с пометками «Подарок» и «На личные расходы»

27.08 / Через четверть века после терактов 11 сентября назначена дата суда над их организатором

27.08 / Во Франции расследуют наезд автомобиля на людей в Кане, задержан россиянин

27.08 / Синхронные периоды экстремального тепла по всему миру достигли уровня, невиданного с 850 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике