 

Состояние здоровья короля Норвегии стало крайне тяжелым, телеканалы изменили сетку вещания

27.08.2026, 19:15, Разное
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Канцелярия короля Норвегии Харальда сообщила о новом ухудшении состояния его здоровья. В официальном заявлении оно характеризуется как крайне тяжелое. Подданные 89-летнего монарха несут к дворцу цветы, чтобы выразить солидарность.

Королева София и ее сын наследный принц Хокон отменили все мероприятия, чтобы быть у его постели в Университетской клинике Осло, где он находится уже десять дней, где он находится уже десять дней. На 53-летнего принца Хокона возложены обязанности регента. Телевизионные каналы изменили сетку вещания.

Харальд страдает от гемолитической анемии – заболевания, при котором происходит ускоренное разрушение эритроцитов. Среди его симптомов – усталость, слабость, бледность, одышка. Ранее он заявлял, что Он не отречется от престола, поскольку дал пожизненную присягу.


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