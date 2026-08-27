Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка». Решение будет действовать только на территории США и не имеет значения с точки зрения международного права.

Трамп неоднократно называл Канаду «51-м штатом». На минувшей неделе администрация США объявила о введении 50-% пошлин на часть импорта из Канады. 25 августа министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань анонсировал планы ответных пошлин в размере от 15% до 50%.

Напомним: в начале своей второй каденции Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский.

Озеро Онтарио – наиболее восточное и самое меньшее по площади из Великих озер. По нему проходит граница между США и Канадой. Предполагается, что на языке ирокезов название означает «Сияющие волны». Название впервые зафиксировано европейцами в середине XVII века.

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