«Жаль, что Гитлер не закончил начатое» — во Франции арестован ирландец, угрожавший еврейской паре

В Авиньоне полицией задержан житель Ирландии, угрожавший расправой еврейской паре из Австралии. Следствие считает, что инцидент носит антисемитский характер.

Инцидент произошел в середине августа в одном из супермаркетов. Еврейская пара разговорилась с незнакомцем, представившимся как «Пэдди из Ирландии». Беседа велась по-английски и была совершенно обычной до тех пор, пока ирландец не понял, что супруги – евреи.

В интервью израильскому изданию The Jerusalem Post женщина рассказывает, что доброжелательность мужчины сразу исчезла. Он заявил, что сожалеет о том, что Гитлер «не довел дело до конца». «Убирайтесь к черту, пока я вам, блин, не всадил пулю в голову», – пригрозил он.

The face of pure hatred. An Irish citizen visiting France, tells two Jewish visitors he's sorry Hitler didn't finish the job. They started videoing him and he threatens to kill them.

Identified himself as "Paddy from Ireland". pic.twitter.com/lzDFY7chtA

— Daniel (@ListenToLewko) August 11, 2026

Супруги не сразу обратились в полицию: на следующий день они должны были уехать на Джербу и не знали, как действовать во Франции в такой ситуации. После возвращения они связались с представителями еврейской общины и подали заявление в полицию Ниццы. Через два дня подозреваемого задержали в Авиньоне.

Издание Le Parisien пишет, что расследование ведут жандармерия Марселя и следственная бригада Авиньона.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес после задержания мужчины заявил, что власти будут жестко пресекать проявления антисемитизма.

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