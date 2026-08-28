Последствия наводнений на границе Непала и Китая — почти 500 погибших, более 1000 пропавших

Число погибших в результате катастрофических наводнений и оползней на границе Непала и Тибетского автономного района Китая выросло до 469, сообщила утром 28 августа непальская полиция. По последним данным, более тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. По сведениям Reuters, среди пропавших туристов – сотни иностранцев из более чем 30 стран.

Наибольшее число пропавших иностранных граждан приходится на Индию. Индийские власти сообщают о 288 гражданах, с которыми не удается связаться. Среди пропавших также десятки граждан США, Украины, Малайзии, Великобритании, Австралии и Канады. Сообщается также о пропавших гражданах Южной Кореи, России, Германии, Японии, Сингапура, ЮАР, Новой Зеландии и ряда других стран. Данные разных ведомств продолжают уточняться и частично расходятся.

Среди пропавших остается израильтянин примерно 60 лет, который находился с группой иностранных туристов в районе Расува, неподалеку от границы с Китаем. После наводнения и оползней связь с группой прервалась. Страховая компания «Харэль», в которой был застрахован израильтянин, направила в Непал восемь спасателей подразделения «Харэль-669». Они намерены вести поиски пешком и с использованием беспилотников. Компания поддерживает связь с семьей пропавшего, МИД Израиля и непальскими службами.

Кроме того, в Непал направилась группа израильской гуманитарной организации NATAN Worldwide Disaster Relief, в которую входят медицинские специалисты и специалисты по оказанию психологической помощи. МИД Израиля также участвует в координации поисков пропавшего гражданина.

Поисковые операции ведут армия и полиция Непала, спасатели и военные Китая, а также прибывающие иностранные группы. Их работу осложняют разрушенные дороги и мосты, толстый слой грязи и опасность новых паводков из-за образовавшихся в горах запрудных озер.

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