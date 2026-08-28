Трамп об Иране — «Я не хочу встречаться с ними, это они умоляют заключить сделку»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не добивается встречи с представителями Ирана и что именно Тегеран стремится возобновить переговоры. В Truth Social он обвинил корреспондента Fox News Джонатана Ханта в «особенно неточном» репортаже об Иране. «Я не хочу встречаться с ними – это они хотят. На самом деле они умоляют заключить сделку», – написал Трамп, добавив, что ведущему Fox News Брету Байеру следует «привести в порядок своих подручных».

Поводом для резкой реакции стал сюжет Ханта в программе Special Report. Корреспондент говорил об отсутствии существенного прогресса в попытках завершить войну с Ираном и напомнил о сделанном самим Трампом ранее в тот день заявлении, что США в настоящее время не ведут переговоров с Тегераном. После публикации президента Байер в эфире вступился за коллегу, назвав Ханта «отличным репортером».

Кроме того, Трамп разместил в Truth Social сгенерированную искусственным интеллектом картинку, на которой он изображен на фоне американских флагов, авианосца и боевых самолетов. Рядом с бывшим президентом Джорджем Бушем-младшим установлена табличка «Mission Not Accomplished 2001-2021» («Миссия не выполнена»), а рядом с убитым верховным лидером Ирана Али Хаменеи – «Mission Accomplished 2026» («Миссия выполнена»).

Фраза «Mission Accomplished» отсылает к выступлению Буша 1 мая 2003 года на борту авианосца Abraham Lincoln: тогда за его спиной был размещен баннер с этими словами после объявления об окончании основных боевых действий в Ираке. Война после этого продолжалась еще много лет, и этот эпизод впоследствии стал одним из символов преждевременного объявления победы.

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