Какао оказалось частью индейских пиров задолго до Колумба

Древнейшие свидетельства использования какао в Новом Свете происходят из Южной Америки, а позднее напитки из какао получили широкое распространение у народов Центральной Америки. Там какао использовали не только как пищевой продукт, но и во время церемоний, общественных собраний и пиршеств.

Само какао представляет собой тропическое растение, неспособное расти в большинстве районов Северной Америки. Поэтому любые его следы на территории современных США свидетельствуют о перемещении продукта на большие расстояния.

Ранее остатки какао уже обнаруживали в керамике из каньона Чако в штате Нью-Мексико. Однако доказательств того, что оно было известно представителям миссисипской культуры, населявшим земли восточнее реки Миссисипи, до сих пор не существовало.

Ученые из США исследовали керамику из Этовы — крупного поселения коренных жителей Америки, располагавшегося на территории современной Джорджии. В XIV веке город превратился в один из важнейших центров миссисипской культуры. Но изученные фрагменты сосудов относились к более раннему периоду — XI-XII векам, когда жители Этовы только начали строить первые земляные платформенные курганы. Результаты работы опубликовал журнал PLOS One.

Образцы этой керамики анализировали и раньше, но, кроме следов кофейных напитков, в них ничего не нашли. Однако те же вещества содержатся в падубе рвотном — растении, распространенном на юго-востоке Северной Америки. Из него коренные жители готовили богатый кофеином напиток. Поэтому первоначально ученые решили, что химические следы в сосудах, вероятнее всего, оставил местный падуб.

Повторное исследование показало, что в двух из трех сосудах достаточно уникальных последовательностей, чтобы уверенно подтвердить присутствие другого напитка — какао. Исследователи также попытались установить происхождение какао, но сделать это точно не удалось.

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Представителей предполагаемых сортов ранее находили среди археологических остатков какао из Центральной и Южной Америки. Тем не менее сохранившихся фрагментов ДНК оказалось слишком мало, чтобы определить точный регион происхождения продукта либо восстановить маршрут его доставки в Этову.

По мнению ученых, какао могло попасть на восток современных США из Центральной Америки через север Мексики либо через поселения на юго-западе Северной Америки. Прямых археологических свидетельств конкретного маршрута нет, но очевидно: дальние обменные пути в доколумбовой Америке охватывали большую территорию.

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