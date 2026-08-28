 

Первый российский подводный робот тяжелого класса вышел на этап морских испытаний

28.08.2026, 8:33, Разное
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Подводный робот «Сахалин» рассчитан на погружение на глубину до 3000 метров и способен выполнять широкий спектр задач. К примеру, робот может обслуживать подводную инфраструктуру — от месторождений углеводородов до кабельных линий и трубопроводов, а также участвовать в аварийно‑спасательных мероприятиях и благодаря манипуляторам выполнять технически сложные операции.

История проекта «Сахалин» началась в 2022 году. В течение двух лет шла конструкторская проработка, а с 2024‑го специалисты приступили к изготовлению первого экземпляра. Также отмечается, что в аппарате реализован ряд инновационных инженерных решений, а электроника целиком разработана в России.

Стартовые испытания провели в акватории Комплекса защитных сооружений Петербурга, а в планах на будущий год — привлечь «Сахалин» к работам на шельфе Охотского моря, в частности к возведению подводного нефтедобывающего комплекса.

Контроль за работой аппарата осуществляет команда из трех специалистов — один отвечает за перемещение робота, второй управляет манипуляторами, а третий координирует выполнение работ. Эксплуатироваться «Сахалин» может круглосуточно, сменами по 12 часов.


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