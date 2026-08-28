 

«Хочу спеть для белых русских»: вместо концерта в Петербурге Канье Уэст выступит на «Славянском базаре» в Витебске

28.08.2026, 9:18, Разное
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Американский рэпер Канье Уэст в своей соцсети анонсировал свое выступление на музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске в 2027 году. Как указал музыкант, причины смены места выступления не политические, а всего лишь расовые.

По мнению Канье Уэста, русские, в отличие от белорусов, «недостаточно белые», чтобы он смог провести в России концерт. Как указывает рэпер, после небольшого изучения истории, он пришёл к заключению, что русский народ потерял свой «основной белый компонент» в результате татаро-монгольского нашествия.

«Как сторонник превосходства белой расы, я не могу провести концерт в столь многонациональном городе как Санкт-Петербург, где белые люди представляют собой меньшинство. Я спою для русских, но для белых русских. Благо, у таких русских есть своя отдельная страна, которая отразила это в своем названии», – заявил рэпер.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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