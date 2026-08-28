 

В Японии тысячи добровольцев вручную передвигают 400-тонную башню старинного замка

28.08.2026, 10:15, Разное
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Около 1800 добровольцев приняли участие в необычной операции по возвращению на прежнее место главной башни замка Хиросаки в японской префектуре Аомори. Трехэтажное сооружение весом около 400 тонн передвигают целиком, не разбирая, пишет Smithsonian Magazine.

Башню в 2015 году переместили примерно на 80 метров, чтобы провести ремонт поврежденных каменных стен основания. Теперь ее возвращают обратно. Добровольцы группами примерно по 80 человек тянут прикрепленные к сооружению длинные канаты, а сама башня движется по специальным роликам. За первые два дня ее удалось передвинуть более чем на два метра.

Желающих поучаствовать оказалось значительно больше, чем требовалось: на 1800 мест поступило около 8000 заявок из Японии и других стран, поэтому участников выбирали по жребию. В течение августа в ручном перемещении башни должны принять участие в общей сложности около 4000 человек. Они передвинут ее примерно на пять метров, после чего оставшуюся часть пути сооружение преодолеет с помощью техники.

Нынешняя башня замка Хиросаки была построена в 1810 году. Она входит в число 12 сохранившихся в Японии замковых башен феодальной эпохи. Полностью реставрационные работы планируется завершить в 2033 году.


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