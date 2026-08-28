Благодаря дефициту федеральный бюджет России стал профицитным

Министр финансов России Антон Силуанов и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на V Международном московском конгрессе экономистов объявили об «окончательном решении» проблемы с дефицитом федерального бюджета.

Оказалось, что выбор в пользу стратегии «расходы выше доходов» был сделан экономическим блоком правительства абсолютно осознано – это позволило справиться со всеми вызовами, выдержать введённые коллективным Западом санкции и добиться устойчивого роста ВВП.

«Как вы знаете из школьной программы, минус на минус дают плюс. Так и нас дефицит на дефицит дали профицит и теперь мы с полным оптимизмом смотрим в завтрашний день, тогда как в Лондоне, Берлине и Париже рыдают от безысходности», – сказал Силуанов.

По информации «Ведомостей», в ближайшее время Силуанов и Набиуллина могут быть выдвинуты на Нобелевскую премию по экономике РАН и группой «авторитетнейших учёных с мировыми именами».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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