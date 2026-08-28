Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Энтомофагия — употребление в пищу насекомых — издревле чрезвычайно распространена в традиционных культурах Азии, Африки, Австралии, Южной Америки. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН признает съедобными по меньшей мере 1900 видов насекомых. Однако недавние глобальные исследования показали, что это число достигает 2205 видов, употребляемых в пищу в 128 странах. Причем страны эти преимущественно расположены в тропическом поясе или вблизи него.

Среди съедобных насекомых на первом месте по популярности — жуки и их личинки. Затем идут пчелы, осы, муравьи, гусеницы бабочек, кузнечики, саранча, сверчки, цикады, термиты, мухи и стрекозы. Насекомых обычно едят в жареном, печеном, копченом, сушеном или измельченном в муку виде.

Многие насекомые — источник полноценного белка, полезных ненасыщенных жиров, пищевых волокон, незаменимых аминокислот, минералов и витаминов. Ученые и политики давно предлагают включать в рацион съедобных насекомых. Хотя это регулярно и с удовольствием делают сотни миллионов человек в тропиках, у жителей более северных регионов планеты идея энтомофагии не только не находит поддержки, но вызывает крайнее отвращение.

До сих пор считалось, что в основе негативного отношения европейцев к употреблению в пищу насекомых лежат культурные различия. Но результаты нового исследования, проведенного эволюционными биологами из Университета Помпеу Фабра (Испания), показали, что причины категорического нежелания жителей западных государств питаться насекомыми выходят далеко за рамки обычаев или религиозных традиций.

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Исследователи, статья которых опубликована в журнале Science Advances, изучили образцы зубного камня 745 анатомически современных людей, большинство из которых обитали на территории Северной Евразии. Речь идет о Homo sapiens, строение тела и скелета которых не отличалось от современных представителей этого вида. Возраст самых древних образцов составлял около 33 тысяч лет.

В зубном камне может сохраняться ДНК продуктов, которые регулярно употреблялись в пищу, предоставляя тем самым информацию о рационе питания. Результаты геномного анализа показали, что в зубном камне древних европейцев присутствует очень ограниченное количество следов ДНК насекомых. Это свидетельствует о том, что они ели их лишь изредка, эпизодически, возможно, случайно, сделали вывод ученые.

Исследователи также проанализировали гены, кодирующие фермент хитиназу, от которого зависит расщепление хитина — основного компонента экзоскелетов насекомых. Оказалось, у североевразийских Homo sapiens геныхитиназы содержат мутации, связанные со сниженной способностью переваривать и усваивать экзоскелеты насекомых. Причем, как установили исследователи, эта генетическая закономерность сохраняется у европейцев на протяжении последних приблизительно девяти тысяч лет, начиная с расцвета земледелия.

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Ученые также обнаружили, что чем ближе к тропическим регионам живут люди, тем выше вероятность присутствия у них генетических вариантов, облегчающих усваивание хитина. Авторы статьи объяснили этот феномен следующим образом.

Для компенсации калорий, затрачиваемых на сбор насекомых, необходимо съесть большое их количество. В тропиках больше социальных насекомых, таких как термиты и саранча, их биомасса и разнообразие позволяют устойчиво использовать их круглый год. В более северных регионах насекомых гораздо меньше, их сбор требует значительно больших усилий. Поэтому древние европейцы постепенно отказались от энтомофагии, что привело к снижению их способности переваривать экзоскелеты насекомых.



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