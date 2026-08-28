Российские археологи нашли «инженерный центр» каменного века на Новгородчине

Такой вывод позволяет сделать огромное количество находок. Это и целые орудия труда, и заготовки, и продукты расщепления: отщепы, чешуйки, осколки кремня, которые скололись в процессе изготовления орудий. Сейчас посчитана примерно 1/8 находок, их число уже стремится к 15 тысячам. Такой разноплановый материал позволяет проследить все этапы создания орудий, так называемые технологические цепочки. Руководит работами научный сотрудник Центра археологических исследований НовГУ Валерий Сюборов.

Сама локация выбрана по всем правилам выживания: сухая терраса над быстрой рекой, богатой рыбой. В центре раскопа сейчас расчищают скопление камней. Оно может оказаться остатками древнего очага или специально оборудованной рабочей площадкой мастера-расщепителя.

Главная находка сезона — карандашевидный нуклеус из редкого «шоколадного» кремня глубокого красно-коричневого цвета.

— Нуклеус, или ядрище — это специально подготовленный кусок камня (кремния, обсидиана, яшмы), от которого скалывали отщепы или пластины для создания ножей, скребел и других орудий, — объяснила младший научный сотрудник Центра археологических исследований НовГУ Екатерина Борисевич. — Древний мастер костяным отжимником скалывал тончайшие, острые как бритва микропластинки. Их вставляли в пазы костяной или деревянной основы копья, гарпуна или ножа. Сломался вкладыш — вынул, вставил новый. Это подтверждает, что сменные лезвия и ремонтопригодность придумали задолго до современности. Как минимум, это позволяет сделать вывод о том, что первобытный мастер имел абстрактное мышление. Перед тем, как взять в руки кремень, он понимал, какое изделие он хочет получить на выходе, куда и под каким углом следует нанести удар. В общем, владел тем, что в археологии называется «контролируемое расщепление».

Нуклеус / © Константин Харламов / НовГУ

На нуклеусе отчетливо видны продольные грани — следы снятых пластин. Качество кремня говорит о том, что сырье ценили, берегли и, возможно, везли издалека, по продуманным логистическим цепочкам.

— Мы привыкли, что новгородская археология — это Средневековье и берестяные грамоты, — отметил проректор по научной работе и инновациям НовГУ Константин Харламов. — Но эти находки показывают: инновации на нашей земле начались не с заводов и даже не с летописей, а с кремневых технологий девять-десять тысяч лет назад. Вкладышевая техника мезолита — это, по сути, модульная конструкция со сменными элементами: экономия сырья, ремонтопригодность, серийное производство. Наши предки на берегу Перетны мыслили как настоящие инженеры.

Вторая важная находка — крупная заготовка рубящего орудия, топора или тесла, с характерной двусторонней оббивкой.

— Когда климат потеплел и тундростепь сменилась таежными лесами, людям понадобился инструмент для дерева: топоры, тесла, долота для изготовления лодок, жилищ, деревянных предметов быта, — рассказала Екатерина Борисевич. — На данной стоянке мы уже обнаружили более 10 рубящих орудий и их заготовок. Это говорит об оседлости населения в тот период времени. Так что перед нами не просто камень, а «прадедушка» всего столярного дела Новгородчины.

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