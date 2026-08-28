Дэн Хаузер признался, что создал первую GTA на основе советской видеоигры, высмеивающей капитализм

Во время презентации нового выпуска комикса American Caper создатель легендарной серии видеоигр Grand Theft Auto Дэн Хаузер признался, что разработал первые части игры, основываясь на советских наработках.

Как рассказал Хаузер, на идею создать видеоигру с открытым миром его натолкнул русский иммигрант в баре. В ходе беседы русский программист рассказал, что в годы жизни в СССР в своем НИИ работал над видеоигрой, которая «развенчала бы миф о американской мечте» среди советских граждан, а также подарил ему прототип портативной игровой приставки, поскольку «та всё равно никому не была нужна».

Так, по изначальной задумке игрок должен был играть за простого американца, который после увольнения из-за перемещения заводов в Китай вынужден встать на криминальную дорожку, пытаясь найти деньги на выплату долгов за учёбу в колледже и лечение больной мамы. В финале он организует свой профсоюз и поднимает восстание с целью улучшения рабочих условий. Однако после распада СССР разработка была заморожена, а НИИ, в котором велась работа, был приватизирован и превращён в торговый центр.

«Изначальная задумка советских программистов была создать такую видеоигру, которая бы показала тёмную сторону Америки, с её развратом, фастфудом, криминалом и полным обесцениванием человеческой жизни из-за пары-тройки лишних баксов. То, что для советского человека было сатирой и ужасающей небылицей, для американцев стало бы ещё одним развлечением, и поэтому я взял идею за основу», – рассказал Хаузер.

Он добавил, что при написании своего сатирического комикса American Caper вдохновляется советскими комедиями, а также журналом «Крокодил», который геймдизайнер посоветовал прочитать молодым американским сатирикам для лучшего высмеивания пороков США.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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