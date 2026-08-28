Жертвами наводнений на границе Непала и Китая стали около 540 человек, 1500 пропавших

Число погибших в результате катастрофического наводнения на севере Непала выросло до 538 человек. Такие данные приводит портал Ratopati со ссылкой на Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий. По последним данным, в Непале пропавшими без вести числятся 977 человек, в том числе 517 иностранцев.

Наводнение произошло утром 26 августа после резкого подъема уровня воды в реке Бхоте-Коси в районе границы Непала и Тибетского автономного района Китая. Потоки воды и грязи прошли через округ Расува и расположенные ниже по течению районы, разрушив дороги, мосты и населенные пункты. По предварительным выводам непальских специалистов, причиной катастрофы стал обвал породы и льда в высокогорье на тибетской стороне, вызвавший мощный поток воды и обломков.

В Китае, по последним доступным данным, пропавшими без вести остаются 558 человек, среди них 260 иностранцев. Таким образом, в двух странах судьба более полутора тысяч человек остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются, однако их осложняют разрушенная инфраструктура, толстый слой грязи и опасность новых паводков.

Среди пропавших в Непале остается израильтянин примерно 60 лет, находившийся с группой иностранных туристов в районе Расува. На его поиски страховая компания «Харэль» направила восемь спасателей подразделения «Харэль-669». В Непале также работает группа израильской гуманитарной организации NATAN Worldwide Disaster Relief.

Поисковые операции ведут армия и полиция Непала, спасатели и военные Китая, а также прибывающие иностранные группы. Их работу осложняют разрушенные дороги и мосты, толстый слой грязи и опасность новых паводков из-за образовавшихся в горах запрудных озер.

Спасательные службы Непала пытаются вызволить более 100 рабочих, оказавшихся заблокированными в туннеле возле строящейся гидроэлектростанции в результате наводнений. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил Непала. В спасательной операции задействованы два вертолета. По данным непальской армии, из-за последствий наводнения спасателям пока не удается обнаружить вход и выход из туннеля, что существенно затрудняет операцию.

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