 

Организаторы отменённого концерта Аркадия Укупника в Лос-Анджелесе не вернут зрителям $70 млн за билеты

28.08.2026, 11:18, Разное
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Организаторы несостоявшегося концерта Аркадия Укупника в Лос-Анджелесе отказались возвращать зрителям средства, собранные за билеты. Общая сумма, оставшаяся у устроителей, превышает $70 млн. Причин для отмены выступления не называлось, однако представители площадки уточнили: «артист не смог въехать в страну, но смог остаться в сердцах тех, кто не сдал билеты». 

Зрители, заплатившие за места от партера до амфитеатра, получили письма с благодарностью за участие в «историческом событии, которое не случилось, но уже окупилось эмоционально». Возврат средств не предусмотрен, поскольку договор, как выяснилось, носил характер «пожертвования в пользу культурного моста между народами». В ответ на возмущение зрителей организаторы предложили альтернативу: каждому обладателю билета будет выслан фрагмент фонограммы с припевом, доступ к закрытому чату «Укупник без границ» и сертификат, подтверждающий право на грусть.

Часть аудитории, впрочем, восприняла новость смиренно: как признался один из пострадавших, он «с самого начала подозревал, что в Лос-Анджелесе проще встретить Укупника во сне, чем на сцене». Другие требуют коллективного иска, но адвокаты предупреждают: в Калифорнии культурная отмена приравнена к стихийному бедствию, если о ней вовремя не предупредили.

«Мы не можем вернуть деньги, потому что они уже вложены в следующую несостоявшуюся мечту, – пояснил промоутер проекта Стивен Лерман. – Главное – это же не сам концерт, а его ожидание. Мы готовы обсудить персональные компенсации для самых преданных: например, рингтон с голосом артиста или фотографию с его автографом, сделанную до того, как стало понятно, что въезд не откроют». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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