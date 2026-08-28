Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1647-й день войны

Минобороны РФ 28 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 22-го по 28-е августа 2026 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности в результате которых поражены предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. В течение недели поражены патрульный катер военно-морских сил Украины, а также восемь морских судов, действовавших в интересах ВСУ, в том числе шесть сухогрузов и два танкера. На прошедшей неделе решительными действиями подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенными пунктами Перше Травня и Писаревка Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1550 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, 4 орудия полевой артиллерии, 5 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. За неделю подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери противника на данном направлении составили свыше 1510 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, из них 5 западного производства, 136 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ потеряли более 1490 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 180 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии. В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Анновка и Кучеров Яр Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2540 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 50 автомобилей, 8 орудий полевой артиллерии, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. На прошедшей неделе освобождены населенные пункты Долинка, Неженка и Шевченковское Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2 260 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин и 37 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю уничтожены свыше 260 военнослужащих, 118 автомобилей, 3 безэкипажных катера, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 80 управляемых авиационных бомб, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 14 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 5 989 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 221637 беспилотных летательных аппаратов, 670 зенитных ракетных комплексов, 30739 танков и других боевых бронированных машин, 1775 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36295 орудий полевой артиллерии и минометов, 70417 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 239400 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro