 

Девочка из Болохово, попавшая в скандал из-за рисунка на детской площадке, забрала документы из художественной школы

28.08.2026, 16:19, Разное
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14-летняя девочка из Болохово Тульской области, прославившаяся на всю страну из-за своего рисунка смешариков на детской площадке и последовавшего скандала, больше не будет учиться в художественной школе – в пятницу она вместе с родителями забрала документы.

Юную художницу недавно заставили отмывать свои рисунки и велели «благодарить губернатора за то, что не отправили в колонию для малолетних на этот раз». Кроме того, против родителей составили протоколы о ненадлежащем выполнении обязанностей, а семью поставили на учёт как неблагополучную. На этом фоне администрация художественной школы, где она училась, заняла другую позицию: педагоги предложили проявить милосердие и ограничиться переводом ребёнка в специальный класс.

Однако оказалось, что ученица и сама больше не хочет быть художницей – как рассказал журналистам её отец, она утратила интерес к рисованию и теперь больше интересуется тем, как стать чиновницей. 

«Она говорит, что не хочет быть человеком, которому всё нельзя, а хочет быть человеком, которому всё можно. Ну такое вот, искажённое детское восприятие реальности у неё немного, – сказал он. – Мы когда видео с извинениями в администрации записывали, её там напугали немного, видимо».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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