Министерство юстиции России пополнило реестр «иноагентов»
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Министерство юстиции РФ включило комика Александра Незлобина в реестр «иностранных агентов».
Также в реестр попали журналист Алексей Мочалов, бывший муниципальный депутат от партии «Яблоко» в Псковской области Константин Горожанко, активистка Марина Базылюк, ютьюб-проект «Быть или» и телеграм-канал писателя Сергея Лебеденко «Книгижарь».
Минюст сообщил, что исключил из реестра «иноагентов» священника Апостольской православной церкви Андрея Львова.
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