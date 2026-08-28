Раскаленная труба Happy Caveman обогреет лагерь лучше костра

Компания Happy Caveman запустила одноименный стартап на Kickstarter для производства нового источника тепла для походных лагерей. Он должен стать альтернативой пропановым кострам, которые сейчас используются там, где запрещено разводить открытый огонь. Happy Caveman тоже использует газ в качестве топлива, но делает это гораздо рациональнее и удобнее.

Главный принцип – согревает не само пламя, а нагретые от него предметы, которые дольше отдают тепло. В обычном костре это угли и камни костровища, а в случае с Happy Caveman – труба из стали марки 304. К ней подводится газ по шлангу, огонь полыхает внутри, металл разогревается и излучает тепло наружу, равномерно обогревая окружающее пространство. Труба закрыта сверху, но по бокам сделаны тонкие прорези для отвода газов, что позволяет соблюдать безопасность и минимизировать потери тепла.

Труба Happy Caveman имеет высоту 66 см и весит всего 1,8 кг. Правда, носить ее с собой все равно будет сложно, ведь в придачу идет баллон с газом (например, 9-кг баллон обеспечивает примерно 9 часов работы устройства). У трубы есть подставка-тренога с изоляцией, которая не нагревается, хотя сама труба раскаляется докрасна. Очевидно, это опасно — впрочем, как и все, что связано с огнем. Очевидный минус Happy Caveman – это устройство предназначено только для обогрева. В отличие от костра, оно не осветит лагерь и пищу на нем не приготовить.

Стоимость Happy Caveman на этапе сбора средств заявлена в $399. В качестве оправдания высокого ценника создатели говорят, что устройство практически вечно – там просто нет никаких деталей, которые могли бы сломаться.Источник — Happy Caveman

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