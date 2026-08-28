Космические путешествия изменили микрофлору женского организма

Человечество возвращается в космос. Хотя ученые и космонавты уже достаточно много знают о том, как невесомость, перегрузки и микрогравитация влияют на мышцы и кости, многое о влиянии космических путешествий на организм остается неисследованным.

В нашем организме и на коже вместе с нами сосуществуют несколько микробиомов. Состав бактерий в кишечнике, на коже шеи, в области гениталий и во рту сильно отличается. При этом ученые знают, что вагинальный микробиом является частью иммунной системы организма и поддерживает здоровое состояние тканей женской половой системы.

Нарушение баланса микробиоты может сильно влиять на здоровье и качество жизни — оно связано с воспалительными процессами, повышением вероятности распространения инфекций и нетипичными действиями иммунной системы. К такому может привести как психологический, так и физиологический стресс.

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Микробиологи изучили влияние микрогравитации на вагинальный микробиом. В эксперименте исследовали женщин детородного возраста. Они участвовали в параболических полетах — специально модифицированный самолет выполнял маневры, при которых на 18-20 секунд люди находились в условиях невесомости, а до и после испытывали действие микрогравитации и перегрузок в несколько g.

Оказалось, что такое путешествие может вызвать острый физиологический стресс и изменить взаимодействие бактерий вагинальной микробиоты. Бактериальный состав изменился на 57,9 процента: стали доминировать фирмикуты (firmicutes), значительно развились молочнокислые лактобациллы Lactobacillus crispatus и Lactobacillus jensenii.

У всех участниц поднялся уровень кортизола. Микробиом ротовой полости претерпел гораздо меньшие изменения — всего на 2,54 процента. Оральная микробиота изменила последовательность химических реакций в клетках в три раза меньше, чем вагинальная.

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Детали исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology. Ученые подчеркивают, что найденный ими эффект нуждается в дальнейших исследованиях. Понимание происходящего в процессе полета в космос сделает путешествия на дальние расстояния в невесомости более безопасными для здоровья людей.

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