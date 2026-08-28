 

Зеленский поставил задачу запускать по России до тысячи дронов в день

28.08.2026, 19:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении существенно увеличить интенсивность ударов по объектам на территории России. По его словам, поставлена цель выходить на показатель в 1000 дальнобойных БПЛА в сутки, тогда как сейчас этот показатель составляет в среднем около 300 беспилотников.

В своем обращении по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего Зеленский отметил, что приоритетами остаются наращивание дальнобойных возможностей и защита украинских городов от атак реактивных «шахедов». Для этого в Украине ускоряют производство собственных дронов-перехватчиков.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.08 / Космические путешествия изменили микрофлору женского организма

28.08 / В столице выясняют, кто внёс русского дворника в Красную книгу Москвы

28.08 / Министерство юстиции России пополнило реестр «иноагентов»

28.08 / Раскаленная труба Happy Caveman обогреет лагерь лучше костра

28.08 / Историки нашли следы трех «забытых» царей, скрывавшиеся в хрониках Древнего Востока

28.08 / Девочка из Болохово, попавшая в скандал из-за рисунка на детской площадке, забрала документы из художественной школы

28.08 / Российские археологи нашли «инженерный центр» каменного века на Новгородчине

28.08 / Дэн Хаузер признался, что создал первую GTA на основе советской видеоигры, высмеивающей капитализм

28.08 / Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

28.08 / Новый король Норвегии будет править под именем Хокон VIII

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике