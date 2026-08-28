Зеленский поставил задачу запускать по России до тысячи дронов в день

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении существенно увеличить интенсивность ударов по объектам на территории России. По его словам, поставлена цель выходить на показатель в 1000 дальнобойных БПЛА в сутки, тогда как сейчас этот показатель составляет в среднем около 300 беспилотников.

В своем обращении по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего Зеленский отметил, что приоритетами остаются наращивание дальнобойных возможностей и защита украинских городов от атак реактивных «шахедов». Для этого в Украине ускоряют производство собственных дронов-перехватчиков.

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