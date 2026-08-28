Число пропавших без вести на границе Непала и Китая превысило 1900 человек
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Непальское управление по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что, по состоянию на вечер пятницы, 28 августа, число пропавших без вести возросло до 1924.
Среди пропавших без вести 517 иностранцев, а также 933 рабочих, работавших на гидроэнергетических строительных объектах.
Число погибших в результате катастрофического наводнения на севере Непала выросло до 538 человек.
Наводнение произошло утром 26 августа после резкого подъема уровня воды в реке Бхоте-Коси в районе границы Непала и Тибетского автономного района Китая. Потоки воды и грязи прошли через округ Расува и расположенные ниже по течению районы, разрушив дороги, мосты и населенные пункты. По предварительным выводам непальских специалистов, причиной катастрофы стал обвал породы и льда в высокогорье на тибетской стороне, вызвавший мощный поток воды и обломков.
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