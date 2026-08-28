Число пропавших без вести на границе Непала и Китая превысило 1900 человек

Непальское управление по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что, по состоянию на вечер пятницы, 28 августа, число пропавших без вести возросло до 1924.

Среди пропавших без вести 517 иностранцев, а также 933 рабочих, работавших на гидроэнергетических строительных объектах.

Число погибших в результате катастрофического наводнения на севере Непала выросло до 538 человек.

Наводнение произошло утром 26 августа после резкого подъема уровня воды в реке Бхоте-Коси в районе границы Непала и Тибетского автономного района Китая. Потоки воды и грязи прошли через округ Расува и расположенные ниже по течению районы, разрушив дороги, мосты и населенные пункты. По предварительным выводам непальских специалистов, причиной катастрофы стал обвал породы и льда в высокогорье на тибетской стороне, вызвавший мощный поток воды и обломков.

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