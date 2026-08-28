В Москве зарегистрировано уголовное дело на телеведущего Михаила Фишмана

28 августа Симоновский районный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении журналиста и телеведущего телеканала «Дождь» Михаила Фишмана.

Журналист обвиняется по статье об осуществлении деятельности иностранной или международной организации, признанной в РФ нежелательной (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Поводом послужило его сотрудничество с телеканалом «Дождь», который российские власти признали «нежелательной организацией».

13 августа 2026 года Таганский районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Михаила Фишмана сроком на два месяца с момента его возможного задержания в РФ или экстрадиции.

Сам журналист в настоящее время находится за пределами России.

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