Наводнения на границе Непала и Китая; растет число погибших и пропавших без вести

Число погибших в результате катастрофического наводнения на севере Непала возросло до 626 человек.

Непальское управление по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что, по состоянию на вечер пятницы, 28 августа, число пропавших без вести возросло до 1924.

Среди пропавших без вести 517 иностранцев, а также 933 рабочих, работавших на гидроэнергетических строительных объектах.

Наводнение произошло утром 26 августа после резкого подъема уровня воды в реке Бхоте-Коси в районе границы Непала и Тибетского автономного района Китая. Потоки воды и грязи прошли через округ Расува и расположенные ниже по течению районы, разрушив дороги, мосты и населенные пункты. По предварительным выводам непальских специалистов, причиной катастрофы стал обвал породы и льда в высокогорье на тибетской стороне, вызвавший мощный поток воды и обломков.

Среди пропавших в Непале остается израильтянин примерно 60 лет, находившийся с группой иностранных туристов в районе Расува. На его поиски страховая компания «Харэль» направила восемь спасателей подразделения «Харэль-669». В Непале также работает группа израильской гуманитарной организации NATAN Worldwide Disaster Relief.

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