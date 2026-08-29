США — суд признал неконституционной депортацию пропалестинских активистов за их высказывания

Федеральный судья в Калифорнии постановила, что использование администрацией президента США Дональда Трампа иммиграционного законодательства для аннулирования виз и начала процедуры депортации иностранных студентов из-за пропалестинской деятельности и критики Израиля является неконституционным.

Судья Ноэль Вайз определила, что в случаях, когда высказывания человека становятся причиной аннулирования визы или запуска процесса депортации, правительство нарушает свободу слова.

Решение было вынесено в рамках иска, поданного студенческой газетой Стэнфордского университета. Истцы утверждали, что студенты, находящиеся в стране по визам, избегали освещения пропалестинских акций протеста из опасений за свой правовой статус.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro