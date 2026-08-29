 

США — суд признал неконституционной депортацию пропалестинских активистов за их высказывания

29.08.2026, 7:45, Разное
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Федеральный судья в Калифорнии постановила, что использование администрацией президента США Дональда Трампа иммиграционного законодательства для аннулирования виз и начала процедуры депортации иностранных студентов из-за пропалестинской деятельности и критики Израиля является неконституционным.

Судья Ноэль Вайз определила, что в случаях, когда высказывания человека становятся причиной аннулирования визы или запуска процесса депортации, правительство нарушает свободу слова.

Решение было вынесено в рамках иска, поданного студенческой газетой Стэнфордского университета. Истцы утверждали, что студенты, находящиеся в стране по визам, избегали освещения пропалестинских акций протеста из опасений за свой правовой статус.


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