 

Украинские беспилотники атаковали склады Ozon и DNS в Ростовской области

29.08.2026, 11:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Украина нанесла удар беспилотниками по Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, пострадали семь человек. Четверо из них, в том числе двое детей, госпитализированы.

В Ростове-на-Дону повреждения получили два многоквартирных дома. В Аксайском районе Ростовской области «обломки БПЛА» упали на территорию складских помещений, добавил Слюсарь.

Горит как минимум один склад компании DNS – в Аксае, пишет «Медуза».

Помимо этого сообщается об атаке на судостроительный завод «Мидель» в Аксае. По неподтвержденным данным, там горит судно.

Также беспилотники атаковали склад Ozon в Ростовской области. На территории возникло возгорание, которое быстро потушили. Пострадавших в результате атаки нет.

Минобороны РФ заявило, что всего за ночь были сбиты 313 украинских дронов в 12 регионах. Мониторинговые телеграм-каналы также сообщают о пожаре на аэродроме в Гвардейском на территории Крыма.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

29.08 / К западу от Киева атака российского дрона вызвала пожар и взрывы; около 30 погибших

29.08 / «Хочу быть ближе к избирателям»: депутат из Твери украл в магазине Snickers, напился в парке и припарковался на месте для инвалидов

29.08 / В Нью-Йорке мужчина предпринял попытку самосожжения в здании, где находится Google

29.08 / Генпрокуратура РФ — в список «нежелательных организаций» внесен «университет в изгнании»

29.08 / Распечатки всех статей заблокированной Википедии поместят в спецхран библиотеки имени Ленина

29.08 / США — суд признал неконституционной депортацию пропалестинских активистов за их высказывания

29.08 / Матча активировала бурый жир у молодых женщин

29.08 / Умер 34-летний король Торо, который был коронован в три года

29.08 / Наводнения на границе Непала и Китая; растет число погибших и пропавших без вести

28.08 / В Москве зарегистрировано уголовное дело на телеведущего Михаила Фишмана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике