Украинские беспилотники атаковали склады Ozon и DNS в Ростовской области

Украина нанесла удар беспилотниками по Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, пострадали семь человек. Четверо из них, в том числе двое детей, госпитализированы.

В Ростове-на-Дону повреждения получили два многоквартирных дома. В Аксайском районе Ростовской области «обломки БПЛА» упали на территорию складских помещений, добавил Слюсарь.

Горит как минимум один склад компании DNS – в Аксае, пишет «Медуза».

Помимо этого сообщается об атаке на судостроительный завод «Мидель» в Аксае. По неподтвержденным данным, там горит судно.

Также беспилотники атаковали склад Ozon в Ростовской области. На территории возникло возгорание, которое быстро потушили. Пострадавших в результате атаки нет.

Минобороны РФ заявило, что всего за ночь были сбиты 313 украинских дронов в 12 регионах. Мониторинговые телеграм-каналы также сообщают о пожаре на аэродроме в Гвардейском на территории Крыма.

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