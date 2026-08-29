 

Генпрокуратура РФ — в список «нежелательных организаций» внесен «университет в изгнании»

29.08.2026, 9:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Генеральная прокуратура РФ внесла в список «нежелательных организаций» Факультет свободных искусств и наук (FLAS). Это высшее учебное заведение в Черногории создали ученые и преподаватели, вынужденные в последние годы покинуть Россию, пишет Радио Свобода

FLAS специализируется на преподавании общественных, политических и гуманитарных наук. Среди его создателей и сотрудников – бывшие преподаватели Высшей школы экономики, Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»), Института общественных наук РАНХиГС, Европейского университета и Смольного института при Санкт-Петербургском государственном университете. В частности, занятия ведут такие известные преподаватели как Виктор Вахштайн, Ксения Лученко и Ян Левченко.

В реестре так называемых нежелательных организаций в РФ находятся Радио Свобода, престижные университеты, среди которых Стенфордский, Йельский и Калифорнийский. Кроме того, «нежелательными» в РФ признаны многие гуманитарные организации. Всего в реестре находится более двухстот организаций.

За участие в деятельности так называемой нежелательной иностранной или международной организации грозит уголовным делом с наказанием в виде штрафа до полумиллиона рублей либо принудительных работ на срок до четырех лет.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

29.08 / В Нью-Йорке мужчина предпринял попытку самосожжения в здании, где находится Google

29.08 / Распечатки всех статей заблокированной Википедии поместят в спецхран библиотеки имени Ленина

29.08 / США — суд признал неконституционной депортацию пропалестинских активистов за их высказывания

29.08 / Матча активировала бурый жир у молодых женщин

29.08 / Умер 34-летний король Торо, который был коронован в три года

29.08 / Наводнения на границе Непала и Китая; растет число погибших и пропавших без вести

28.08 / В Москве зарегистрировано уголовное дело на телеведущего Михаила Фишмана

28.08 / Число пропавших без вести на границе Непала и Китая превысило 1900 человек

28.08 / Зеленский поставил задачу запускать по России до тысячи дронов в день

28.08 / Космические путешествия изменили микрофлору женского организма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике