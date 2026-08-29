Генпрокуратура РФ — в список «нежелательных организаций» внесен «университет в изгнании»

Генеральная прокуратура РФ внесла в список «нежелательных организаций» Факультет свободных искусств и наук (FLAS). Это высшее учебное заведение в Черногории создали ученые и преподаватели, вынужденные в последние годы покинуть Россию, пишет Радио Свобода

FLAS специализируется на преподавании общественных, политических и гуманитарных наук. Среди его создателей и сотрудников – бывшие преподаватели Высшей школы экономики, Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»), Института общественных наук РАНХиГС, Европейского университета и Смольного института при Санкт-Петербургском государственном университете. В частности, занятия ведут такие известные преподаватели как Виктор Вахштайн, Ксения Лученко и Ян Левченко.

В реестре так называемых нежелательных организаций в РФ находятся Радио Свобода, престижные университеты, среди которых Стенфордский, Йельский и Калифорнийский. Кроме того, «нежелательными» в РФ признаны многие гуманитарные организации. Всего в реестре находится более двухстот организаций.

За участие в деятельности так называемой нежелательной иностранной или международной организации грозит уголовным делом с наказанием в виде штрафа до полумиллиона рублей либо принудительных работ на срок до четырех лет.

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