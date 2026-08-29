Распечатки всех статей заблокированной Википедии поместят в спецхран библиотеки имени Ленина

Главная библиотека России обеспечит гражданам доступ к информации из Википедии – для этого специалисты распечатают на бумаге все её статьи и поместят в защищённое хранилище образцов запрещённой литературы.

Википедия перестала открываться в России в ночь на 28 августа. Официально о её блокировке не сообщалось, однако уже утром руководство РГБ выступило с заявлением, что вся информация запрещённого ресурса будет распечатана, каталогизирована и передана в спецхран для того, чтобы с ней могли знакомиться научные работники уровня не ниже аспиранта.

«Мы понимаем, что для определённых научных исследований необходимо знакомиться с вредоносными источниками. Мы уверены, что в нашей стране есть учёные, обладающие устойчивостью даже к материалам, дискредитирующим государственную власть. После соответствующей проверки такие специалисты смогут посещать подземный читальный зал РГБ, заказывать нужные статьи и читать их под наблюдением офицера. Делать выписки будет запрещено», – говорится в пресс-релизе РГБ.

Русскоязычный сегмент Википедии насчитывает 2,1 млн статей. Для их распечатки понадобится около 25 тонн бумаги. Перед печатью библиотекарям предстоит оценить потенциальную вредность каждой статьи и отнести её к одной из трёх категорий: безвредные статьи будут распечатываться на обычной белой бумаге, а статьи о личностях, склонных к русофобии, – на жёлтой. Статьи же, содержащие упоминание нетрадиционных ценностей и Джорджа Сороса в некритическом контексте – на красной.

После окончания распечатки русских статей Википедии РГБ начнёт распечатывать её китайский сегмент.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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