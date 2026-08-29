 

В Нью-Йорке мужчина предпринял попытку самосожжения в здании, где находится Google

29.08.2026, 10:45, Разное
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В Нью-Йорке 63-летний мужчина предпринял попытку самосожжения в вестибюле здания, где находятся офисы компании Google.

Его охватило пламя, вырвавшееся из рюкзака, в котором, как предполагается, находилась горючая жидкость. На вызов оперативно прибыли экстренные службы, которые потушили огонь. Пострадавшего доставили в стабильном состоянии в больницу «Уайлл Корнелл». По сообщениям врачей, он получил тяжелые ожоги головы, верхней части туловища и рук.

Быстрая реакция на происшествие стала возможной благодаря тому, что в этом же здании располагается подразделение внутренних расследований полиции Нью-Йорка, что фактически спасло жизнь мужчине.

Полиция Нью-Йорка начала расследование на месте происшествия. На данный момент арестов не производилось, и нет никаких данных, указывающих на связь между пострадавшим и компанией Google.


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