 

«Хочу быть ближе к избирателям»: депутат из Твери украл в магазине Snickers, напился в парке и припарковался на месте для инвалидов

29.08.2026, 11:18, Разное
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Депутат заксобрания Твери Андрей Лютиков совершил серию мелких правонарушений, а затем объяснил их необходимостью сократить дистанцию с народом. В прошедшие выходные он был замечен в супермаркете, где не оплатил шоколадный батончик, затем распивал в городском парке спиртное и спал там, а позднее припарковал автомобиль на месте для инвалидов у здания администрации. 

Сам Лютиков вину не отрицает и заявляет, что «ничто человеческое ему не чуждо», а всё перечисленное – форма исследования повседневных практик избирателя. Напиток в парке, по его словам, был безалкогольным, однако свидетели описывают иное: один из прохожих даже предложил депутату вызвать скорую, на что тот ответил отказом, сославшись на парламентскую неприкосновенность, и в грубой форме предложил неравнодушному прохожему скрыться из поля зрения.

«Я не какой-то там небожитель, – заявил Лютиков. – Избиратель хочет видеть во мне человека, который тоже может ошибаться: не туда поставил машину, забыл заплатить на кассе, не в той компании выпил. Это сближает. Граждане устали от идеальных биографий. Им нужен свой, родной, но с правильным вектором. Я считаю, что мой поступок – это лучшая предвыборная платформа за последние годы. Без пафоса, без трибуны, зато со штрафом из вытрезвителя». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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