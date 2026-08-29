Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1648-й день войны

Минобороны РФ 29 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Вакаловщина, Уланово и Кияница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сосновый Бор, Бережное, Подсреднее, Токаревка и Слизнево. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок Харьковской области, Святогорск, Сидорово, Татьяновка, Крымки и Богородичное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Васильевская Пустошь, Красный Молочар, Славянск, Краматорск, Николаевка, Дружковка и Высокоивановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенные пункты Рубежное и Новоандреевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Веселое Поле, Святогоровка, Золотой Колодезь, Сергеевка, Доброполье, Новогригоровка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 395 военнослужащих, боевая бронированная машина и семь автомобилей. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Васильковка Днепропетровской области, Вольнянка, Никольское, Общее, Василевское, Розовка и Зоревка Запорожской области. Противник потерял до 310 военнослужащих и шесть автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 715 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 222 352 беспилотных летательных аппарата, 670 зенитных ракетных комплексов, 30 748 танков и других боевых бронированных машин, 1 775 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 70 490 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 239400 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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